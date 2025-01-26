В понедельник в Черноземье будет облачно и сухо, от +1°С до +6°С

В большинстве регионов Черноземья в понедельник, 27 января, прогнозируется облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +1°С до +6°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде, Воронеже, Курске и Липецке в течение суток будет облачно, без осадков. Температура в этих облцентрах будет меняться от +1°С до +5°С.

В Орле ночью ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, температура составит +3°С. Днем — облачность при +6°С, без осадков.

В Тамбове ночью прогнозируются облачность и небольшие осадки, столбик термометра установится на отметке +1°С. Днем потеплеет до +3°С, будет облачно, без осадков.

Алина Морозова