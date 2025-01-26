Мост через реку Везелка в Белгороде отремонтирует компания депутата горсовета

Подряд на капремонт моста на улице Николая Чумичова в Белгороде через реку Везелка выиграло местное ООО «Мостдорстрой» депутата горсовета облцентра Николая Ряпухина. Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 384,6 млн руб. Он заключен. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мостдорстрою» предстоит расчистить территорию от кустарников и мелколесья, произвести рекультивацию земель и разбор существующих конструкций, организовать движение транспорта во время выполнения работ. Кроме того, требуется переустроить электроосвещение в два этапа, ливневую и кабельную канализации, отремонтировать лестничные сходы и подходы к мосту.

Работы нужно выполнить до 30 ноября 2025 года. Гарантия на них составит от одного года до десяти лет в зависимости от объекта.

По данным Rusprofile, с июля 2011 года «Мостдорстрой» получил 122 госконктракта на 4,8 млрд руб. в сумме. Среди них — на ремонт участка автодороги в Белгородском районе за 263,5 млн руб.

Алина Морозова