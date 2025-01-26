«Сибирь» в овертайме уступила аутсайдеру КХЛ астанинскому «Барысу»

Новосибирская «Сибирь» проиграла в овертайме астанинскому «Барысу», занимающему последнее место в турнирной таблице КХЛ. Матч проходил в Казахстане и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Шайбы в составе «Сибири» забросили Владимир Бутузов (11 мин), Павел Гоголев (13 мин) и Егор Аланов (34 мин). У «Барыса» отличились Виктор Антипов (10 мин) и Никита Сетдиков, оформивший хет-трик. Он за 26 секунд до конца основного времени матча сравнял счет, в овертайме его точный бросок принес победу «Барысу», который прервал затяжную серию поражений из 12 матчей.

«Сибирь» отправляется в дальневосточное турне. 2 февраля новосибирцы сыграют с «Адмиралом» из Владивостока, 4 февраля — с хабаровским «Амуром».

Илья Николаев