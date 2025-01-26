Посол Индии в России: говорить о сроках визита Путина пока преждевременно

Посол Индии в России Винай Кумар в интервью «Ъ» сообщил, что приглашение президента Владимира Путина посетить Индию в 2025 году принято, но о конкретных сроках визита пока говорить преждевременно. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил господина Путина в Индию на встрече в Москве в октябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Винай Кумар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Винай Кумар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На данном этапе говорить о конкретных сроках преждевременно — подходящая дата визита будет согласована по дипломатическим каналам, о дальнейших деталях будет объявлено позже»,— сообщил «Ъ» Винай Кумар.

В настоящее время власти Индии ведут подготовку к ежегодному российско-индийскому саммиту. «На фоне подготовки к саммиту будут продолжены усилия по укреплению различных аспектов двусторонних отношений между Индией и Россией»,— добавил он.

Подробности — в интервью посла Индии в России Виная Кумара.