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На Кубани 36 тысяч жителей поселков получили доступ к мобильной связи

В Краснодарском крае за три года более 36 тыс. жителей маленьких населенных пунктов получили доступ к мобильной связи. Об этом сообщил руководитель департамента информатизации и связи Станислав Завальный на заседании парламентской комиссии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для этого в 132 хуторах, станицах и поселках установили вышки сотовой связи. Станислав Завальный отметил важность сотрудничества с законодательной властью для достижения поставленных целей и улучшения жизни граждан.

Жителям края доступны все 105 государственных услуг через портал Госуслуг, а число зарегистрированных пользователей превышает 4 млн человек. Станислав Завальный подчеркнул, что благодаря усилиям департамента интернетом обеспечены все социально значимые объекты региона.

В 2022 году в 94 образовательных учреждениях создали современную ИТ-инфраструктуру, включая локальную сеть и Wi-Fi, что улучшило качество обучения и безопасность объектов. Также департамент реализует проект «Информационная безопасность», используя только отечественные средства защиты информации.

Тат Гаспарян

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