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В Севастополе объявлена тревога по «баллистике»

В Севастополе в 15:49 объявлена тревога по баллистике, сообщил губернатор Михаил Развожаев через свой Telegram-канал.

«Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности»,— написал он.

Угрозу баллистики сняли в 16:22.

Сигнал «Баллистика!» был введен в систему оповещения города Севастополя в начале июля. При получении информации от военных сигнал транслируется по всем каналам связи и отличается особым звучанием. Жителям рекомендуют укрыться в безопасном месте за 1-2 минуты после его срабатывания.

Тат Гаспарян

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