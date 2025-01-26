В Севастополе объявлена тревога по «баллистике»
В Севастополе в 15:49 объявлена тревога по баллистике, сообщил губернатор Михаил Развожаев через свой Telegram-канал.
«Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности»,— написал он.
Угрозу баллистики сняли в 16:22.
Сигнал «Баллистика!» был введен в систему оповещения города Севастополя в начале июля. При получении информации от военных сигнал транслируется по всем каналам связи и отличается особым звучанием. Жителям рекомендуют укрыться в безопасном месте за 1-2 минуты после его срабатывания.