Водитель «Лада Гранта» погиб в массовом ДТП на встречке на Кубани

В Динском районе Краснодарского края вечером в субботу, 25 января, произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Лада Гранта», двигаясь со стороны Краснодара в сторону Кропоткина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями GAC, Hyundai Solaris и Toyota Carina, которые ехали во встречном направлении.

В результате аварии водитель «Лада Гранта» погиб, пострадал водитель Toyota .

Тат Гаспарян