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На Кубани за восемь лет построили 46 малобюджетных спортивных залов

В Краснодарском крае с 2017 года построили 46 малобюджетных спортивных залов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2024 году было возведено восемь таких объектов, включая Славянск-на-Кубани и районы Динской, Новокубанский, Крымский, Каневской и Отрадненский.

Вице-губернатор Александр Власов отметил, что в настоящее время в регионе строятся еще 15 малобюджетных залов в 11 районах. В пяти районах — Староминском, Темрюкском, Кореновском, Тимашевском и Белоглинском — ведутся работы по строительству социально значимых спортивных комплексов с бассейнами.

Тат Гаспарян

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