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Владельца двух наркошопов из Пятигорска арестовали в Петербурге

Под стражу в Санкт-Петербурге заключен уроженец Пятигорска в возрасте 32 лет, подозреваемый в обороте запрещенных веществ через два интернет-магазина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Наркотики он отправлял почтой. При обысках по месту проживания и в предполагаемой квартире-складе правоохранители нашли более 700 граммов мефедрона, 19 готовых к отправке конвертов, электронные весы, материал для упаковки, телефоны и банковские карты. Помимо этого, полицейские направили на экспертизу семь плиток с веществом растительного происхождения и девять пакетов с неустановленным порошком.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконный оборот запрещенных веществ. Подозреваемый отправлен в СИЗО. Полиция продолжает проводить мероприятия для установления соучастников преступления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец лишился автомобиля и телефона за попытку сбыта наркотиков.

Татьяна Титаева

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