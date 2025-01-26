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Следователи проверят информацию о домогательствах к девочке в Туапсе

Следователи проверяют появившуюся в соцсетях информацию о домогательствах к девочке в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следственные мероприятия продолжаются для выяснения всех обстоятельств происшествия. Ход проверки находится под контролем краевого следственного управления. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на одной из улиц в городе Туапсе мужчина приставал к девочке.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции установлен и доставлен в Отдел 56-летний уроженец Киргизской ССР без определенного места жительства. В отношении мужчины составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ "появление в общественных местах в состоянии опьянения"»,— сообщили в ОМВД России по Туапсинскому району.

Также правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим противоправным действиям.

Тат Гаспарян

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