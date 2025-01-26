Париж теряет голову

После объявления нынешней «хозяйки» Парижа Анны Идальго о том, что она не станет в 2026 году выставлять свою кандидатуру на третий срок, многие надеются занять ее место. Правые готовы объединиться вокруг главы Минкульта Рашиды Дати, а левые не знают, что делать с обилием кандидатов, к которым только что присоединился еще и бывший кандидат в президенты от партии зеленых Янник Жадо. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Francois Mori / AP Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Francois Mori / AP

И сторонники, и противники Анны Идальго уже успели высказаться в диапазоне от «на кого ты нас покидаешь» до «скатертью дорожка». Нынешняя мэр Парижа была избрана в 2014 году и переизбрана в 2020-м, но на самом деле уже провела в мэрии почти четверть века. В 2001-м, когда социалист Бертран Деланоэ выиграл выборы мэра, она стала его заместительницей на 13 последующих лет. Вместе с ним вводила сеть проката велосипедов Velib и устраивала летние пляжи на набережных. В 2002 году, когда на Деланоэ напал с ножом псих с криком «Ненавижу гомосексуалистов!», она заменяла мэра почти год, пока тот не оправился от ранения.

Пообещав «спокойную передачу власти», 65-летняя Идальго, конечно, не имеет в виду, что она передаст власть кому попало — своего преемника она уже выбрала. Это ее бывший заместитель, нынешний сенатор 30-летний Реми Феро.

Но у него тут же наметился соперник — другой социалист и другой бывший помощник — 40-летний Эмманюэль Грегуар. И это только начало. На этой неделе о своих претензиях на мэрию объявил сенатор от партии зеленых 57-летний Янник Жадо. Не понятно, как удастся примирить множащихся претендентов, чтобы не устраивать войну среди левых. Прибегнут ли они к праймериз или просто к интригам, пока неизвестно. Главный посыл Жадо, изложенный им в интервью Le Parisien: надо же что-то менять, не может же быть, чтобы Идальго ушла, а все осталось по-прежнему.

За год до выборов итоги правления Анны Идальго вовсе не кажутся блистательными. Она тратила деньги не считая, и долг Парижа достиг невероятных €9 млрд. Забастовка мусорщиков не раз укладывала на лопатки и без того не самый чистый город, а на северных окраинах Парижа улицы и скверы кишат наркоманами. Идальго с ними не справилась ни усилением полиции, ни предложениями упорядочить прием наркотиков для несчастных зомби, населяющих пустыри и скверы.

Прозвище Королева Крыс дано ей буржуазными округами, ее ненавидящими, особенно за политику социальной мести: нельзя построить роскошный жилой дом, не выделив в нем квоту квартир для малоимущих, нет парка, в котором не пытались бы возвести бараки для иммигрантов. Она пытается максимально убрать из города автомобили, задрав цены на стоянку, ограничив скорость до 30 км/ч, а на кольцевой дороге — до 50 км/ч и запретив сквозной проезд через некоторые центральные районы. Конечно, она провела Олимпиаду и даже искупалась в Сене («Никакая зараза не берет»,— ворчали правые), но здесь Парижу помогали: вся Франция была мобилизована, точно на восстановление Нотр-Дама.

Правые мечтают о реванше — сенатор от «Республиканцев» Агнес Эврен призвала единомышленников поддержать единую кандидатуру 59-летней Рашиды Дати на выборах 2026 года.

Дати давно мечтает о Париже, проиграв Идальго в прошлый раз, и даже пост министра культуры в правительстве Мишеля Барнье и Франсуа Байру приняла с оговоркой «до следующих выборов». Ей придется непросто: Париж все-таки традиционно левый, что показали прошлые парламентские выборы, но идальговцы не зря видят в Дати своего основного конкурента, особенно учитывая ее растущую популярность, успешные опросы и поддержку правительства. Напряжение между двумя дамами только растет. В момент открытия Нотр-Дама госпожа Дати и госпожа Идальго стояли на разных флангах президентской делегации, видимо, чтобы не обмениваться пинками на виду у телекамер.

Открытое сражение, однако, произойдет не раньше чем через год, а за это время может случиться все что угодно и во Франции, и тем более в мире. Кроме того, все помнят, что Анна Идальго — настоящая хозяйка своего слова. В 2022 году она клятвенно обещала своим избирателям отдать всю энергию Парижу и не выставлять свою кандидатуру на президентских выборах. И, конечно, выставила, хоть и проиграла.

Алексей Тарханов