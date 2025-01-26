Иногородних студентов предложили освободить от уплаты турналога в городах страны

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили освободить студентов, поступивших в вузы из других городов, от уплаты туристического налога в России. Об идее в личном Telegram-канале рассказал депутат парламента от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Инициатива касается внесения изменений в закон на федеральном уровне. Господин Четырбок подчеркнул, что из-за ограниченного количества мест в общежитиях студентам приходится размещаться в хостелах, апарт-отелях или гостиницах. Депутат считает несправедливым взимать с них налог, поскольку учащиеся не относятся к туристам.

«Ввести такие меры мы с коллегами предлагаем централизованно, на территории всей страны для того, чтобы во всех регионах обеспечить одинаково комфортные условия обучения для молодежи»,— добавил парламентарий.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что турналог с 1 января начал действовать в отдельных районах Ленобласти.

Татьяна Титаева