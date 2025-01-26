В Ростовской области отец избил сына-подростка деревянной битой

В станице Казанская Верхнедонского района отец избил 15-летнего сына деревянной битой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в полицию поступили сообщении об избиении подростка. Сотрудники полиции прибыли на место. Они установили, что житель станицы нанес своему сыну-подростку несколько ударов деревянной битой в ходе ссоры.

Как показала медицинская экспертиза, потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

В отношении отца подростка возбуждено уголовное дело по статье об умышленном с применением предметов, используемых в качестве оружия ( п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Анна Анисова