Лукашенко опроверг заявления о предложении Киеву ударить по Мозырскому НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы он сам, Лукашенко, предлагал нанести ВСУ удар по Мозырскому НПЗ. Глава Белоруссии поклялся, что такого никогда не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

«Для меня абсолютно неприемлемо нанести удар по НПЗ. Ну зачем ты это говоришь? Ты (Владимир Зеленский.— ''Ъ'') плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!» — сказал господин Лукашенко после голосования на выборах президента Белоруссии (цитата по БЕЛТА).

Президент отметил, что удар по НПЗ «был бы не в плюс» для него. По его мнению, это также могло втянуть Белоруссию в военный конфликт. Глава государства подчеркнул, что никогда не хотел конфликта на Украине и делал все, чтобы его не было.

Мозырский НПЗ — одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Оно находится возле одноименного города в Гомельской области. Завод построили в 1975 году, по словам господина Лукашенко, недавно НПЗ модернизировали. Завод находится под санкциями Украины с октября 2022 года.