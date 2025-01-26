Лукашенко опроверг заявления о предложении Киеву ударить по Мозырскому НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы он сам, Лукашенко, предлагал нанести ВСУ удар по Мозырскому НПЗ. Глава Белоруссии поклялся, что такого никогда не было.
Александр Лукашенко
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
«Для меня абсолютно неприемлемо нанести удар по НПЗ. Ну зачем ты это говоришь? Ты (Владимир Зеленский.— ''Ъ'') плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!» — сказал господин Лукашенко после голосования на выборах президента Белоруссии (цитата по БЕЛТА).
Президент отметил, что удар по НПЗ «был бы не в плюс» для него. По его мнению, это также могло втянуть Белоруссию в военный конфликт. Глава государства подчеркнул, что никогда не хотел конфликта на Украине и делал все, чтобы его не было.
Мозырский НПЗ — одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Оно находится возле одноименного города в Гомельской области. Завод построили в 1975 году, по словам господина Лукашенко, недавно НПЗ модернизировали. Завод находится под санкциями Украины с октября 2022 года.