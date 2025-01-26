Бывшего нижегородского депутата Александра Глушкова вернули в колонию

Областной суд по иску прокуратуры постановил взять под стражу бывшего депутата нижегородского заксобрания Александра Глушкова, осужденного в 2021 году за мошенничество с автостанцией Балахны и получение взяток. Как сообщили журналисты новостей телекомпании «Кстати», ему отменили замену неотбытого наказания на исправительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат заксобрания Нижегородской области Александр Глушков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший депутат заксобрания Нижегородской области Александр Глушков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в октябре прошлого года Лукояновский райсуд по ходатайству осужденного смягчил ему режим. Возражая против отмены этого решения, Александр Глушков на апелляции сообщил, что старается быть нормальным и законопослушным человеком: оставляет себе от заработка 18 тыс. руб. на жизнь, а все остальное перечисляет в счет погашения ущерба по уголовному делу.

Однако прокуратура посчитала, что нет оснований для его освобождения из колонии, так как он добровольно не погасил назначенный за взятки штраф в 100 млн руб., частично его погасили за счет продажи арестованного имущества экс-депутата. Поэтому Александра Глушкова областной суд решил вернуть в исправительную колонию строгого режима – досиживать срок по приговору. Осужденный вместе с ним на девять лет заключения родной брат Владимир Глушков, работавший муниципальным депутатом в Балахнинском районе, продолжает отбывать наказание.

Иван Сергеев