Бывшего нижегородского депутата Александра Глушкова вернули в колонию
Областной суд по иску прокуратуры постановил взять под стражу бывшего депутата нижегородского заксобрания Александра Глушкова, осужденного в 2021 году за мошенничество с автостанцией Балахны и получение взяток. Как сообщили журналисты новостей телекомпании «Кстати», ему отменили замену неотбытого наказания на исправительные работы.
Бывший депутат заксобрания Нижегородской области Александр Глушков
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Приволжье», в октябре прошлого года Лукояновский райсуд по ходатайству осужденного смягчил ему режим. Возражая против отмены этого решения, Александр Глушков на апелляции сообщил, что старается быть нормальным и законопослушным человеком: оставляет себе от заработка 18 тыс. руб. на жизнь, а все остальное перечисляет в счет погашения ущерба по уголовному делу.
Однако прокуратура посчитала, что нет оснований для его освобождения из колонии, так как он добровольно не погасил назначенный за взятки штраф в 100 млн руб., частично его погасили за счет продажи арестованного имущества экс-депутата. Поэтому Александра Глушкова областной суд решил вернуть в исправительную колонию строгого режима – досиживать срок по приговору. Осужденный вместе с ним на девять лет заключения родной брат Владимир Глушков, работавший муниципальным депутатом в Балахнинском районе, продолжает отбывать наказание.