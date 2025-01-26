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В Тюмени простились с погибшим на СВО футболистом Владимиром Медведевым

В Тюмени простились с 20-летним футболистом МФК «Тюмень» Владимиром Медведевым, погибшим во время специальной военной операции (СВО) при выполнении боевых задач, сообщает местное издание 72.ru.

По данным издания, Владимир Медведев окончил гимназию №12. Профессионально занимался футболом с пяти лет, играл в дубле МФК «Тюмень».

Владимир Медведев прошел службу в армии по призыву, затем заключил контракт с Минобороны. Принимал участие в боях в Запоржском и Курском направлениях. Награжден медалью «За отвагу».

По данным пресс-службы МФК «Тюмень», поминальный обед прошел в ресторане «Нефтяник».

Мария Шараева

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