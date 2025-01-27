Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В памятные даты добавятся льготы и новые выплаты

Защитникам и жителям Ленинграда начали начислять ежегодные 15 тыс. рублей

Ровно 81 год назад, 27 января 1944 года, в честь полного снятия блокады Ленинграда в городе был дан торжественный салют. В начале блокады в городе проживало 2,4 млн человек, к концу всего 579 тысяч. Население Ленинграда вернулось к довоенным значениям лишь в конце 1950-х. С 1989 года начал вручаться знак «Жителю блокадного Ленинграда». Сейчас в Петербурге проживает 40,3 тыс. блокадников, еще два года назад было почти 52 тысячи. Какие меры поддержки положены им в восьмидесятую годовщину победы в Великой Отечественной войне — в материале «Ъ-СПб».

Мемориал «Разорванное кольцо»

Мемориал «Разорванное кольцо»

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Мемориал «Разорванное кольцо»

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

По состоянию на январь 2025 года в Петербурге проживает 49,9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в комитете по социальной политике. Среди них 70 инвалидов ВОВ, 1,2 тыс. участников, 40,3 тыс. награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Еще 4 тысячи человек — труженики тыла, 4,4 тыс. — бывшие несовершеннолетние узники фашизма. 13,6 тыс. граждан родились с 22 июня 1928-го до 3 сентября 1945 года и получают меры поддержки как дети войны. Отдельную категорию количеством 1,8 тыс. человек составляют родившиеся в Ленинграде в период блокады.

В конце 2024 года в Петербурге установили ежегодные денежные выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Их начнут начислять с 2025 года. По 10 тыс. рублей будут получать инвалиды, участники и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также лица, родившиеся в Ленинграде в период блокады — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Вдовам и вдовцам инвалидов и участников ВОВ и лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, выплатят по 5 тыс. рублей. Деньги должны начислить автоматически с пенсией. Такие же выплаты в этом году назначены в Ленобласти.

К 80-летней годовщине Победы и в другие юбилейные даты размер выплат увеличат с 10 тыс. до 15 тыс. рублей и с 5 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от льготной категории. В честь 80-летия Победы 9 мая блокадники получат по 55 тыс. рублей. Если человек, награжденный медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», переехал в Латвию, Литву, Эстонию, Абхазию, Южную Осетию или Приднестровье, федеральную выплату направят через посольства России. На выплаты из федбюджета выделяют примерно 3 млрд рублей. Всего из бюджета Петербурга на ежегодную выплату к годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от блокады направят 1,3 млрд рублей для 215 тыс. жителей.

Жители блокадного Ленинграда приравнены по льготам к ветеранам войны. Они имеют право на бесплатное жилье от государства, внеочередное оказание медпомощи, компенсацию половины расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Сегодня, 27 января, в Петербурге пройдут мероприятия, связанные с памятной датой. В этот день на стрелке Васильевского острова зажгут Ростральные колонны, а из пушки Петропавловской крепости дадут памятный выстрел. В 9:30 у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте пройдет торжественно-траурный митинг. Он начнется с возложения цветов. Цветы также будут возлагать на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Триумфальной арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище и в других местах, где захоронены воины, защитники и жители блокадного города. В культурных учреждениях пройдут памятные тематические выступления. В 21:00 от стен Петропавловской крепости запустят торжественный салют.

Полина Пучкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...