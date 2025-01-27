В памятные даты добавятся льготы и новые выплаты

Ровно 81 год назад, 27 января 1944 года, в честь полного снятия блокады Ленинграда в городе был дан торжественный салют. В начале блокады в городе проживало 2,4 млн человек, к концу всего 579 тысяч. Население Ленинграда вернулось к довоенным значениям лишь в конце 1950-х. С 1989 года начал вручаться знак «Жителю блокадного Ленинграда». Сейчас в Петербурге проживает 40,3 тыс. блокадников, еще два года назад было почти 52 тысячи. Какие меры поддержки положены им в восьмидесятую годовщину победы в Великой Отечественной войне — в материале «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал «Разорванное кольцо»

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Мемориал «Разорванное кольцо»

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

По состоянию на январь 2025 года в Петербурге проживает 49,9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в комитете по социальной политике. Среди них 70 инвалидов ВОВ, 1,2 тыс. участников, 40,3 тыс. награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Еще 4 тысячи человек — труженики тыла, 4,4 тыс. — бывшие несовершеннолетние узники фашизма. 13,6 тыс. граждан родились с 22 июня 1928-го до 3 сентября 1945 года и получают меры поддержки как дети войны. Отдельную категорию количеством 1,8 тыс. человек составляют родившиеся в Ленинграде в период блокады.

В конце 2024 года в Петербурге установили ежегодные денежные выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Их начнут начислять с 2025 года. По 10 тыс. рублей будут получать инвалиды, участники и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также лица, родившиеся в Ленинграде в период блокады — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Вдовам и вдовцам инвалидов и участников ВОВ и лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, выплатят по 5 тыс. рублей. Деньги должны начислить автоматически с пенсией. Такие же выплаты в этом году назначены в Ленобласти.

К 80-летней годовщине Победы и в другие юбилейные даты размер выплат увеличат с 10 тыс. до 15 тыс. рублей и с 5 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от льготной категории. В честь 80-летия Победы 9 мая блокадники получат по 55 тыс. рублей. Если человек, награжденный медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», переехал в Латвию, Литву, Эстонию, Абхазию, Южную Осетию или Приднестровье, федеральную выплату направят через посольства России. На выплаты из федбюджета выделяют примерно 3 млрд рублей. Всего из бюджета Петербурга на ежегодную выплату к годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от блокады направят 1,3 млрд рублей для 215 тыс. жителей.

Жители блокадного Ленинграда приравнены по льготам к ветеранам войны. Они имеют право на бесплатное жилье от государства, внеочередное оказание медпомощи, компенсацию половины расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Сегодня, 27 января, в Петербурге пройдут мероприятия, связанные с памятной датой. В этот день на стрелке Васильевского острова зажгут Ростральные колонны, а из пушки Петропавловской крепости дадут памятный выстрел. В 9:30 у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте пройдет торжественно-траурный митинг. Он начнется с возложения цветов. Цветы также будут возлагать на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Триумфальной арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище и в других местах, где захоронены воины, защитники и жители блокадного города. В культурных учреждениях пройдут памятные тематические выступления. В 21:00 от стен Петропавловской крепости запустят торжественный салют.

Полина Пучкова