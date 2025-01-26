Завершившего карьеру курского боксера Поветкина дисквалифицировали за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало на четыре года курского боксера Александра Поветкина, завершившего спортивную карьеру в 2021 году. Как сообщили в организации, его результаты с 2014 года были аннулированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Поветкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Поветкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Поветкин был временно отстранен по подозрениям в допинге осенью 2024 года. Поводом для принятия такого решения послужило нарушение, зафиксированное 25 октября 2014 года. В прошлом году спортсмен решил не оспаривать дисквалификацию, но посчитал ее нелегитимной.

В декабре 2024 года Александр Поветкин покинул пост вице-губернатора Вологодской области, который занял в мае того же года. Он курировал работу с молодежью, общественные организации, популяризирующие здоровый образ жизни среди молодых людей, а также отвечал за привлечение жителей региона к спорту. Теперь же экс-боксер, как сам заявил, решил сосредоточиться на семье и доме.

Алина Морозова