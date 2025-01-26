В горах Сочи проведут чемпионат по волейболу на снегу

В горном кластере Сочи с 30 января по 1 февраля состоится этап чемпионата России по волейболу на снегу, сообщает администрация курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В соревнованиях примут участие 22 команды, из которых шесть представляют Сочи и Краснодарский край.

Турнир пройдет на высоте 960 метров над уровнем моря в Курорте Красная Поляна. Мероприятие организовано под эгидой Всероссийской федерации волейбола с поддержкой Федерации волейбола Краснодарского края и администрации Сочи.

Первый матч начнется 30 января в 14:00, а финальные игры запланированы на 1 февраля в 18:00.

Тат Гаспарян