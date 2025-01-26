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МЧС: на Кубани прогнозируется сильный туман и гололедица

В Краснодарском крае в ближайшие часы ожидаются сильный туман и гололедица на дорогах, сообщили в МЧС региона.

Ночью температура опустится ниже нуля, а в горах может достигнуть -7 градусов.

Спасатели рекомендуют водителям включать фары ближнего света и противотуманные фонари, соблюдать скоростной режим и быть осторожными на дорогах. Пешеходам советуют проявлять особую внимательность при передвижении по улицам.

В Республике Крым также прогнозируется местами небольшой туман, но температура остается плюсовой и сохраняется солнечная погода.

Тат Гаспарян

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