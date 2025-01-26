В Ростовской области не будут утилизировать песок с пляжей Черного моря

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что песок с пляжей Черного моря, загрязненный в результате разлива нефти, не будет утилизирован на территории области. По его словам, полигон, где ранее планировалось утилизировать отходы, не готов к работе.

«Сегодня по моему поручению на полигон частной компании «Южный город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой Роспотребнадзор и Минприроды. Отдельно подключилась Прокуратура. Полигон к этой работе не готов»,— написал господин Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он заявил, что заинтересован в оказании помощи Кубани и Крыму, однако не может допустить, что бы экологическая катастрофа приобрела новые масштабы. «Нельзя допустить угроз окружающей среде Дона и жителям Ростовской области»,— подытожил господин Слюсарь.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. 21 декабря, мазут достиг Крыма. В Керчи был введен режим ЧС. В Краснодарском крае режим ЧС регионального характера ввели 25 декабря, на следующий день — федеральный режим ЧС.