В Сочи за год реализовали 20 крупных проектов по благоустройству

В Сочи в прошлом году реализовано около 20 крупных проектов по благоустройству. Одним из самых масштабных стал Краснополянский терренкур, открытый зимой и соединивший пешеходную и велосипедную дорожки протяженностью пять километров между Красной Поляной и Эстосадком, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Проект, включающий строительство новых тротуаров и подпорных стен, был завершен к юбилею Зимней Олимпиады в Сочи. Мэр отметил, что Краснополянский терренкур стал продолжением олимпийского наследия спустя десять лет после проведения игр.

Глава курорта также подчеркнул, что проект уже полюбили как местные жители, так и гости города.

Тат Гаспарян