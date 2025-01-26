СК начал проверку после гибели горнопроходчика на руднике «Норникеля»

Красноярское управление СК организовало проверку по факту гибели работника на руднике «Таймырский» ГМК «Норникель». Об этом рассказал Telegram-канал следственного ведомства.

Инцидент произошел около пяти утра. На глубине 1350 м произошло отслоение горной массы, в результате обрушения из-за полученных травм погиб 27-летний горный проходчик.

«По данному факту следственным отделом по Норильску организована процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

Как писал «Ъ-Сибирь», осенью 2019 года трое рабочих погибли на этом же руднике. Двое из них спустились в тупиковую выработку транспортного заезда на глубину 1,5 км для проверки и пропали. Не вышел на связь и горный мастер, отправившийся на их поиски, а вскоре тела всех троих обнаружили горноспасатели. Следователи завели дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при горных работах, повлекшее смерть двух и более человек).

Илья Николаев