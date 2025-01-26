В Чебоксарах загорелся холодильник, из-за пожара пострадала четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах в четырехкомнатной квартире загорелся холодильник

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чебоксарах в четырехкомнатной квартире загорелся холодильник

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло 25 января около 11:00 в четырехкомнатной квартире в доме № 3/2 на ул. Энгельса. Пожарные ликвидировали огонь на семи квадратных метрах. Пожар повредил кухню, а дым закоптил соседние помещения. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность холодильника.

Всего за сутки в Чувашии пожарные потушили 5 пожаров.

Диана Соловьёва