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В Чебоксарах в четырехкомнатной квартире загорелся холодильник

В Чебоксарах загорелся холодильник, из-за пожара пострадала четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии.

В Чебоксарах в четырехкомнатной квартире загорелся холодильник

В Чебоксарах в четырехкомнатной квартире загорелся холодильник

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Чебоксарах в четырехкомнатной квартире загорелся холодильник

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло 25 января около 11:00 в четырехкомнатной квартире в доме № 3/2 на ул. Энгельса. Пожарные ликвидировали огонь на семи квадратных метрах. Пожар повредил кухню, а дым закоптил соседние помещения. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность холодильника.

Всего за сутки в Чувашии пожарные потушили 5 пожаров.

Диана Соловьёва

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