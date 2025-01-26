В Ростовской области долги за ЖКУ могут начать взыскивать онлайн

Долги за жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области могут начать взыскивать электронно в качестве эксперимента с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минстрой России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации информагентства, в рамках эксперта поставщики услуг смогут передавать информацию о задолженностях в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). После этого в ГИС сформируют необходимый пакет документов для обращения в суд. Далее в электронном виде они будут направляться в систему ГАС «Правосудие» — в ней содержатся данные о судебных делопроизводствах.

Предполагается, что участие в эксперименте примут регионы с «высоким уровнем цифровой зрелости» — органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей.

Как пояснили в Минстрое, документ пока не принят. Он будет окончательно сформирован после прохождения регламентных процедур.

Анастасия Казуков