Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области долги за ЖКУ могут начать взыскивать онлайн

Долги за жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области могут начать взыскивать электронно в качестве эксперимента с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минстрой России.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации информагентства, в рамках эксперта поставщики услуг смогут передавать информацию о задолженностях в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). После этого в ГИС сформируют необходимый пакет документов для обращения в суд. Далее в электронном виде они будут направляться в систему ГАС «Правосудие» — в ней содержатся данные о судебных делопроизводствах.

Предполагается, что участие в эксперименте примут регионы с «высоким уровнем цифровой зрелости» — органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей.

Как пояснили в Минстрое, документ пока не принят. Он будет окончательно сформирован после прохождения регламентных процедур.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...