Жителя Магнитогорска задержали за продажу нелегальных сигарет

В Магнитогорске полиция задержала местного жителя, подозреваемого в продаже немаркированных сигарет. У него изъято 13 тыс. пачек табака на сумму 1,7 млн руб., сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Челябинской области.

По данным полиции, магнитогорец хранил сигареты в гараже, продавая их в том числе в розницу. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. (производство, приобретение и хранение с целью продажи немаркированных сигарет в особо крупном размере).