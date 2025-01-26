На Кубани, в Крыму и Адыгее вырос спрос на умные лампы и светильники

В Краснодарском крае, Крыму и Адыгее число покупок умных ламп и светильников в 2024 году выросло на 34, 39 и 23% соответственно. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средний чек таких покупок на Кубани и в Крыму увеличился год к году на 10% и составил 951 руб. в Краснодарском крае и 994 руб. на полуострове. В Адыгее этот показатель достиг 883 руб., что на 12% больше, чем в 2023 году.

По данным аналитиков, в целом спрос на светильники и лампы в 2024 году на Кубани повысился на 5% год к году (средний чек покупки — 1,6 тыс. руб, что на 13% больше, чем годом ранее), в Адыгее — на 7% (средний чек покупки вырос на 12% — до 1,5 тыс. руб,), в Крыму — на 10% (средний чек — 1,9 руб., что на 13% превышает аналогичный показатель 2023 года).

«Траты на световую технику выросли на фоне инфляционных процессов, увеличения себестоимости производства, роста издержек розничного бизнеса на логистику, персонал и другие нужды. В топе покупок остаются светильники среднего и низкого ценового сегмента, рассчитанные на освещение небольших площадей. Тренд — умная техника. Такие устройства удобно синхронизировать с системами "умного дома"»,— прокомментировали в компании.

Маргарита Синкевич