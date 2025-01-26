В Копейске водитель фуры погиб, врезавшись в дерево

На трассе в Копейском городском округе произошла авария с участием грузовика. В результате наезда на дерево водитель фуры погиб на месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

ДТП произошло утром 26 января на 11 километре автодороги «поселок Старокомышинск — Октябрьское». По предварительным данным, водитель Volvo с полуприцепом Schmitz Cargobull по неизвестной причине съехал с дороги в правый кювет, после чего врезался в дерево.

Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства аварии.