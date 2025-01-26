Вторую неделю подряд в Татарстане не повышаются цены на бензин. Информация об этом появилась в данных Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане вторую неделю подряд не дорожает бензин

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане вторую неделю подряд не дорожает бензин

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 13 по 20 января бензин марки АИ-92 также стоит 53,01 руб., АИ-95 — 56,90 руб. Топливо марки АИ-98 и выше оценивается в 80,63 руб. Цена дизельного топлива в последний раз увеличилась с 9 по 13 января на 6 копеек и составила 65,31 руб. С 13 по 20 января дизельное топливо также не подорожало.

В августе 2024 года в Татарстане фиксировался рост цен на все марки бензина и дизельного топлива.

Диана Соловьёва