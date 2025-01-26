В Ярославле состоялась свадьба на льду
25 января на главном катке Ярославля, расположенном на Советской площади, состоялась необычная свадьба. Евгений Рогожников и Татьяна Елисеева обменялись кольцами в окружении близких и друзей. Мероприятие завершилось танцем молодоженов на коньках и выступлением актеров Волковского театра, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Фото: Правительство Ярославской области
«Наш регион известен яркими свадьбами: на воздушных шарах и в ретропоезде. В этом году мы начали проект "Свадебная столица Золотого кольца". Возможно, у нас появится новая традиция — свадьбы на льду», — отметил Михаил Евраев.
Губернатор поздравил молодоженов с началом семейной жизни и пожелал им благополучия, любви и взаимопонимания. Он отметил, что каток на Советской площади является пространством для семейного отдыха. Катки оснащены экранами, прожекторами, музыкой, а рядом расположены ярмарки, фуд-зоны и детские горки.