В Ярославле состоялась свадьба на льду

25 января на главном катке Ярославля, расположенном на Советской площади, состоялась необычная свадьба. Евгений Рогожников и Татьяна Елисеева обменялись кольцами в окружении близких и друзей. Мероприятие завершилось танцем молодоженов на коньках и выступлением актеров Волковского театра, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Наш регион известен яркими свадьбами: на воздушных шарах и в ретропоезде. В этом году мы начали проект "Свадебная столица Золотого кольца". Возможно, у нас появится новая традиция — свадьбы на льду», — отметил Михаил Евраев.

Губернатор поздравил молодоженов с началом семейной жизни и пожелал им благополучия, любви и взаимопонимания. Он отметил, что каток на Советской площади является пространством для семейного отдыха. Катки оснащены экранами, прожекторами, музыкой, а рядом расположены ярмарки, фуд-зоны и детские горки.

Антон Голицын