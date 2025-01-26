В Татарстане сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Дневная температура воздуха составит от -3 до -8 °C, в восточных районах местами до -11 °C. Об этом рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане до -8 °C, на дорогах гололедица

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане до -8 °C, на дорогах гололедица

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ожидается, что сегодня на территории республики не будет существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер будет южный, юго-восточный со скоростью 4–9 м/с.

Ночью температура воздуха составила около -14...-19 °C, а при прояснениях — до 24 °C.

Диана Соловьёва