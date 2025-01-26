Сегодня в некоторых районах Перми произошло отключение электричества. Жители города сообщали в социальных сетях об отключениях в Индустриальном и Дзержинском районах, части Ленинского района, Верхней Курье и микрорайоне Нагорный. В некоторых районах электроснабжение уже восстановлено. «В результате работы противоаварийной автоматики смежной энергосистемы произошло отключение ряда энергообъектов Пермского края. На текущий момент энергооборудование центров питания Прикамья уже в работе. Причины инцидента выясняются. За более подробными комментариями относительно причин необходимо обращаться в АО «Системный оператор Единой энергетической системы», так как данный вопрос находится вне зоны функциональной ответственности «Россети Урал», - сообщили в «Пермэнерго».