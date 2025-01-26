КС РФ 28 января объявит решение о праве граждан на землю в нацпарке Сочи

Конституционный суд Российской Федерации 28 января рассмотрит дело о правах собственников на земельные участки в Сочинском национальном парке. Об этом сообщается на сайте КС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Слушание дела по жалобам граждан состоялось 5 декабря 2024 года. Спор касается земель в Сочинском национальном парке, выделенных для коллективного садоводства в 1980-х годах. Эти земли были переданы организациям, которые создали садовые товарищества. Впоследствии участки стали пожизненным наследуемым владением и зарегистрированы как собственность. Однако в 2021 году природоохранная прокуратура заявила о нарушениях при передаче земель, так как часть из них находится в федеральной собственности без соответствующего согласия. Суды поддержали доводы прокуратуры и признали права заявителей на участки отсутствующими.

Заявители считают, что статьи 209 Гражданского кодекса и части 5 статьи 1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» позволяют судам игнорировать фактическое владение земельными участками. Они также указывают на отсутствие гарантий для добросовестных собственников в случае требований о признании права отсутствующим, что вызывает сомнения в статьях 304 и 12 Гражданского кодекса.

Тат Гаспарян