Бывший краевой чиновник ликвидирует ИП

Бывший замглавы администрации губернатора Прикамья Кирилл Маркевич ликвидирует ИП. Соответствующее заявление он направил в ФНС, сообщает СПАРК-Интерфакс. Данные о предстоящей ликвидации внесены в ЕГРЮЛ 25 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Статус ИП экс-чиновник зарегистрировал сразу после своего увольнения с госслужбы – 20 февраля 2016 года в Челябинске. В рамках ИП господин Маркевич планировал оказывать услуги по сдаче в аренду недвижимости, позднее он расширил ИП такими видами деятельности, как управление холдинг-компаниями и телевизионное вещание. Летом 2024 года ИП Кирилла Маркевича было исключено из реестра малого и среднего предпринимательства.

Кирилл Маркевич занимал пост замглавы краевой администрации в 2014–2015 годах при губернаторе Викторе Басаргине. Он курировал вопросы информационного освещения деятельности краевых властей и внутреннюю политику. В тот период господин Маркевич создал прогубернаторский медиахолдинг «Урал-Информ». В начале 2016 года он продал медиахолдинг и эмигрировал в США. В настоящее время Кирилл Маркевич является совладельцем сети кофеен в Нью-Йорке.