ТКО ПРО закупает печи для быстровозводимого крематория
Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ПРО ТКО» объявил закупку на выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке кремационного оборудования. Начальная цена контракта составляет 77,8 млн руб. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, за эту цену заказчик планирует получить две печи, монтаж и пусконаладку. Окончание подачи заявок 30 января этого года.
Напомним, АО «ПРО ТКО» выступил инициатором строительства нового крематория на пермском Северном кладбище. Первые две печи планируется запустить в 2026 году, две оставшиеся — в 2029-м. Инвестиции в проект составят 358 млн руб. Объект будет рассчитан на 15 тыс. кремаций в год. Проект получил статус инвестпроекта и возможность без торгов получить земельный участок площадью 4,57 га.