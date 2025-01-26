ТКО ПРО закупает печи для быстровозводимого крематория

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ПРО ТКО» объявил закупку на выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке кремационного оборудования. Начальная цена контракта составляет 77,8 млн руб. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, за эту цену заказчик планирует получить две печи, монтаж и пусконаладку. Окончание подачи заявок 30 января этого года.

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Напомним, АО «ПРО ТКО» выступил инициатором строительства нового крематория на пермском Северном кладбище. Первые две печи планируется запустить в 2026 году, две оставшиеся — в 2029-м. Инвестиции в проект составят 358 млн руб. Объект будет рассчитан на 15 тыс. кремаций в год. Проект получил статус инвестпроекта и возможность без торгов получить земельный участок площадью 4,57 га.