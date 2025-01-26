Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту в Ижевске

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Ижевске сняты в 7:30 мск. Об этом сообщила Росавиация.

В 6:20 мск Росавиация сообщила о временной приостановке приема и выпуска самолетов в Ижевске. В пресс-службе объяснили, что такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Одновременно с этим подобные ограничения были введены в Казани. Там полеты были возобновлены в 7:00 мск.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 26 января силы ПВО сбили 15 беспилотников. Восемь из них уничтожены в Рязанской области, шесть — над Курской областью, один — над Белгородской областью.