«За пять лет врач отстанет практически навсегда в своей специальности»

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В частности, врачам и среднему медперсоналу предлагается повышать квалификацию, чтобы применять при лечении новые технологии и методы диагностики, а разработку и утверждение дополнительных профессиональных программ медицинского образования закрепить только за минздравом. Управляющая клиникой мужского и женского здоровья OXY-center и центром хирургии и кардиологии CL Doctor Виола Скопец пояснила «Ъ-Кубань», для чего медработник должен полностью погрузиться в специальность и почему повышения квалификации раз в пять лет, по ее мнению, недостаточно.

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«Образовательные стандарты едины и соответствуют приказу Министерства здравоохранения №206 от 2023 года. Там четко указано, какое первичное образование должно быть у врача и какое в последующем: интернатура, ординатура, дополнительное образование практикующего врача. Во всех практических специальностях прописано повышение квалификации один раз в пять лет продолжительностью 144 часа на протяжении всей жизни.

Сегодня медицинское образование можно получить в федеральных образовательных учреждениях, учредители которых — министерство здравоохранения, министерство образования, правительство Российской Федерации. Также можно и в лицензированных частных и некоммерческих образовательных организациях. Здесь могут быть разные формы обучения: очная, очно-заочная и дистанционная.

Особое внимание хотелось бы обратить на первичное приобретение медицинской специальности. С моей точки зрения (и это поддерживает большинство практикующих врачей), студент должен обучаться только очно.

Очно-заочная форма может применяться, когда предоставляется теоретическая база с последующим обязательным изучением и внедрением практических навыков под контролем профессионального наставника. Такие же требования должны быть в случае переподготовки врача. То есть когда терапевт решил приобрести вторую специальность, например эндокринолога, аллерголога и так далее.

С моей точки зрения, неуместно давать эти знания заочно. Человек должен полностью погрузиться в новую специальность теоретически и практически. Студент должен приобрести навыки, после чего пройти первичную аккредитацию и быть допущенным к работе.

Я считаю, недостаточно повышения квалификации один раз в пять лет. За пять лет врач уже отстанет практически навсегда в своей специальности. Поэтому в наших клиниках за счет средств работодателя врачи обязательно ежегодно проходят дополнительные образовательные курсы».