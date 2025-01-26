FT: Украину предлагают вывести из-под заморозки иностранной помощи США

Американские чиновники и дипломаты запросили срочно исключить программы, связанные с Украиной, из распоряжения о приостановке помощи на 90 дней, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. 25 января госсекретарь Марко Рубио распорядился заморозить большинство проектов поддержки других стран на три месяца для их пересмотра.

Как пишет FT, американские дипломаты обратились к Марко Рубио с просьбой возобновить проекты по Украине, которыми занималось Агентство США по международному развитию (USAID). «На данный момент мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос полностью или частично, но из Вашингтона поступают позитивные сигналы»,— сказал собеседник газеты.

Накануне Марко Рубио издал распоряжение, согласно которому США приостанавливают оказание помощи почти по всем программам поддержки других стран. Исключениями стали Израиль и Египет. В течение трех месяцев Госдеп будет пересматривать условия всех программ, после чего примет решение об их продолжении или прекращении.