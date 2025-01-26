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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 27 января—2 февраля

Важнейшие события предстоящей недели

27 января, понедельник

В Польше пройдут памятные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим с участием короля Великобритании Карла III и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

В Париже откроется Неделя высокой моды «весна-лето».

В Арлингтоне (США) состоится Саммит по ядерному сдерживанию.

28 января, вторник

В РФ пройдет заседание совета директоров «Газпрома» по вопросу ликвидации офисов в Брюсселе и Токио.

29 января, среда

В России начнутся межведомственные учения «Безопасная Арктика-2025».

В Париже будут объявлены номинанты кинопремии «Сезар».

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) откроется заседание совета управляющих ЕЦБ.

В Италии начнется Открытый чемпионат Европы по биатлону.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер окончательно выйдут из Экономического сообщества стран Западной Африки.

30 января, четверг

В Москве состоится заседание президиума совета Ассоциации банков России.

В Брюсселе пройдет заседание комитета ЕС по политике и безопасности.

31 января, пятница

В России будут опубликованы обзоры Центрального банка.

В Москве состоится ХХIII церемония вручения национальной кинематографической премии «Золотой орел».

В Финляндии завершатся судебные слушания по делу россиянина Воислава Тордена, обвиняемого в якобы совершении военных преступлений на Украине.

В Милуоки (США) начнется чемпионат мира по конькобежному спорту.

Завершится прием заявок на соискание Нобелевской премии.

1 февраля, суббота

В России возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров и будут проиндексированы страховые пенсии.

В Саудовской Аравии планируется поединок ирландского бойца UFC Конора Макгрегора против новозеландца Дэна Хукера.

2 февраля, воскресенье

В Москве на стадионе «Лужники» пройдут соревнования по лыжным гонкам и биатлону «Гонка звезд».

В Лас-Вегасе (США) пройдет ежегодная церемония вручения награды Национальной академии звукозаписи США «Грэмми».

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