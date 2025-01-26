Главные анонсы 27 января—2 февраля
Важнейшие события предстоящей недели
27 января, понедельник
В Польше пройдут памятные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим с участием короля Великобритании Карла III и вице-президента США Джей Ди Вэнса.
В Париже откроется Неделя высокой моды «весна-лето».
В Арлингтоне (США) состоится Саммит по ядерному сдерживанию.
28 января, вторник
В РФ пройдет заседание совета директоров «Газпрома» по вопросу ликвидации офисов в Брюсселе и Токио.
29 января, среда
В России начнутся межведомственные учения «Безопасная Арктика-2025».
В Париже будут объявлены номинанты кинопремии «Сезар».
Во Франкфурте-на-Майне (Германия) откроется заседание совета управляющих ЕЦБ.
В Италии начнется Открытый чемпионат Европы по биатлону.
Буркина-Фасо, Мали и Нигер окончательно выйдут из Экономического сообщества стран Западной Африки.
30 января, четверг
В Москве состоится заседание президиума совета Ассоциации банков России.
В Брюсселе пройдет заседание комитета ЕС по политике и безопасности.
31 января, пятница
В России будут опубликованы обзоры Центрального банка.
В Москве состоится ХХIII церемония вручения национальной кинематографической премии «Золотой орел».
В Финляндии завершатся судебные слушания по делу россиянина Воислава Тордена, обвиняемого в якобы совершении военных преступлений на Украине.
В Милуоки (США) начнется чемпионат мира по конькобежному спорту.
Завершится прием заявок на соискание Нобелевской премии.
1 февраля, суббота
В России возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров и будут проиндексированы страховые пенсии.
В Саудовской Аравии планируется поединок ирландского бойца UFC Конора Макгрегора против новозеландца Дэна Хукера.
2 февраля, воскресенье
В Москве на стадионе «Лужники» пройдут соревнования по лыжным гонкам и биатлону «Гонка звезд».
В Лас-Вегасе (США) пройдет ежегодная церемония вручения награды Национальной академии звукозаписи США «Грэмми».