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В Уфе возбудили уголовное дело из-за падения льда на ребенка

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы управления СКР возбудил уголовное дело из-за падения наледи на 12-летнего ребенка со здания на улице Академика Королева. Как сообщает пресс-служба ведомства, подросток успел отбежать, но получил травму ноги. Дело возбуждено по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, отвечающих за своевременную уборку наледи и снега со здания.

Инцидентом также заинтересовалась прокуратура Октябрьского района. По данным ведомства, в здании располагается сетевой магазин.

Идэль Гумеров

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