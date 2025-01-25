В Ростове открыли донскую экспозицию выставки «Россия»

В музейном комплексе «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону открылась донская экспозиция на основе стенда Ростовской области на выставке-форуме «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Площадь составляет более двух 2 тыс. кв. м. На экспозиции представлены достижения Ростовской области в различных областях, рассказывается об истории региона и его культурных особенностях. В отдельном зале представлен макет региона, на котором отмечены достопримечательности.

Посетители региональной экспозиции смогут пройти мастер-классы, деловые программы и обучение, также на выставке открыта специальная зона для детей.

Кристина Федичкина