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В Ростове открыли донскую экспозицию выставки «Россия»

В музейном комплексе «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону открылась донская экспозиция на основе стенда Ростовской области на выставке-форуме «Россия», проходившей на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Площадь составляет более двух 2 тыс. кв. м. На экспозиции представлены достижения Ростовской области в различных областях, рассказывается об истории региона и его культурных особенностях. В отдельном зале представлен макет региона, на котором отмечены достопримечательности.

Посетители региональной экспозиции смогут пройти мастер-классы, деловые программы и обучение, также на выставке открыта специальная зона для детей.

Кристина Федичкина

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