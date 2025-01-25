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В Сургуте ввели особый противопожарный режим на 10 дней

В Сургуте в период с 25 января по 3 февраля введен особый противопожарный режим в целях предупреждения пожаров и недопущения гибели людей, сообщили в мэрии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На период действия особого противопожарного режима для граждан и организаций действует ряд ограничений. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ», — отметили в администрации Сургута.

Для избежания пожаров в администрации рекомендовали не пользоваться поврежденной электропроводкой, иметь первичные средства тушения возгорания и не хранить дома легковоспламеняющиеся жидкости.

Мария Шараева

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