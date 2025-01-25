В Челябинске мост Троицкого тракта закроют для большегрузов

На путепроводе Троицкого тракта в Челябинске запретят движение для большегрузов. Такое решение было принято после диагностики моста, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение вводятся 27 января 2025 года. Речь идет о путепроводе в районе железнодорожной станции «7 км». Там не смогут проехать большегрузы весом более 15 т. Для остального транспорта ограничений нет. Предупредительные знаки появятся на участке до конца 26 января.

Для въезда в Челябинск большегрузам рекомендуют проезжать через улицу Игуменка и автодорогу 13а, а для выезда — улицы Дарвина и Блюхера с выходом на М5, или же путепровод «Челябинск – Главный».