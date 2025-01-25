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Роман Вильфанд рассказал о росте снежного покрова в горах Сочи

На юге европейской части страны ожидаются интенсивные осадки. В Краснодарском крае прогнозируются дожди, мокрый снег, а в горной местности — снегопады. В горнолыжных зонах Сочи, Архыза, Теберды и Домбая снеговой покров увеличился, создавая комфортные условия для отдыха и спортивных занятий, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На юге и в центре европейской части России фиксируется существенное превышение температурных норм, которое, как ожидается, сохранится до конца января. Температура воздуха в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах превышает средние значения примерно на 4 градуса. В Центральном федеральном округе это отклонение составит 6–8 градусов, а с 27 января местами достигнет 8–12 градусов выше нормы.

В Крыму также прогнозируется необычно теплая погода. В Симферополе днем будет от 7 до 12 градусов тепла, ночью — от 0 до плюс 5. В Севастополе дневные температуры ожидаются на уровне 8–13 градусов выше нуля, ночные — от 3 до 8 градусов.

Основной причиной аномального тепла являются атлантические циклоны, которые, перемещаясь с юга Гренландии к Норвежскому морю, приносят теплые воздушные массы на территорию России. Этот процесс, по словам господина Вильфанда, продолжится как минимум до конца месяца.

Вячеслав Рыжков

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