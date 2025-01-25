В Казахстане произошел взрыв на нефтебазе

В казахстанском городе Жезказган случился взрыв на нефтебазе, за которым последовал пожар. В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали, сообщило МЧС республики.

По данным ведомства, на территории нефтебазы сначала загорелись три спецмашины. Позднее, еще до прибытия пожарных, взорвалась газовоздушная смесь. Огонь охватил 100 кв. м. Обрушился ангар, находившийся на территории нефтебазы.

Сотрудники МЧС при тушении защитили соседний резервуары с топливом путем его охлаждения, не допустив перехода огня. Возгорание удалось ликвидировать. Причины ЧП пока не установлены.