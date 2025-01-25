В Тобольске четыре человека получили травмы в ДТП

В Тобольске на 4-м километре Уватского тракта грузовик марки Isuzu столкнулся с легковым автомобилем марки Hyundai Sonata. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, в результате аварии четыре человека получили травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

В ДТП легковой автомобиль опрокинулся. На место выезжали сотрудники МЧС и областная служба экстренного реагирования. «Они провели отключение аккумуляторных батарей и деблокировку двух пострадавших», — говорится в сообщении.

Мария Шараева