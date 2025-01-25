Челнинца будут судить за драку с инспекторами ГИБДД

Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за драку с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, 16 ноября 2024 года мужчина, будучи нетрезвым, совершил ДТП, на место прибыли инспекторы ГИБДД. После того как они препроводили нетрезвого мужчину в служебный автомобиль для проверки на алкотестере, он, сев в салон, ударил двух полицейских руками и ногами по голове, после чего был задержан.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.

Артём Дергунов