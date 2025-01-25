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В Ульяновске женщина отдала мошенникам 10 млн рублей

В полицию обратилась 46-летняя жительница Заволжского района Ульяновска с заявлением о совершенных в отношении нее мошеннических действиях, сообщила в субботу пресс-служба регионального УМВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как выяснилось, что еще в июне 2023 года заявительница ответила на звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются совершить хищение с банковского счета потерпевшей. После этого с женщиной связался лжесотрудник Центробанка, убедил в необходимости обналичить собственные сбережения и перевести их на якобы «безопасные» счета.

Мошенники продолжали психологически «обрабатывать» женщину еще в течение нескольких месяцев, убеждая ее в необходимости кредиты и снова переводить все средства на «безопасные» счета. Женщина, следуя инструкциям мошенников, пытаясь избежать выплат по долгам и кредитам, сменила место жительства и переехала в другой регион. И лишь через полтора года поняла, что стала жертвой мошеннических действий, вернулась в Ульяновск и обратилась в полицию. Всего она перевела мошенникам 9,9 млн руб.

В марте прошлого года молодой человек из Ульяновска, которого несколько месяцев «обрабатывали» мошенники, перечислил им около 9 млн руб., набрав кредитов и продав квартиру,

Рекордной для Ульяновска стала сумма в 15 млн руб., которую в августе прошлого года житель Железнодорожного района Ульяновска отдал мошеннику, желая купить криптовалюту через приложение, которое оказалось поддельным.

Андрей Васильев, Ульяновск

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