Здание Челябинской ГРЭС может стать объектом культурного наследия

В Челябинске здание ГРЭС на Российской хотят признать объектом культурного наследия регионального здания. Планируется включить его в государственный реестр. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия в Челябинской области.

Челябинская ГРЭС является первой электростанцией на Южном Урале, построенной в соответствии с планом Государственной комиссии по электрификации России. Ее проектирование началось в 1923 году, а строительство – в 1927. Уже через три года была запущена первая турбина электростанции. Здание возведено в стиле конструктивизма. В настоящий момент она обеспечивает теплоснабжение в Центральном, Калининском, Курчатовском и Советском районах Челябинска.