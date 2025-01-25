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Мэр Ярославля переизбран президентом Союза городов Золотого кольца

Мэр Ярославля Артем Молчанов переизбран президентом Союза городов Золотого кольца. Об этом сообщила исполнительный директор Союза Наталья Булах.

Артем Молчанов

Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля

Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля

Избрание состоялось на собрании глав Золотого кольца. В нем приняли участие руководители Владимира, Костромы, Ростова Великого, Суздаля, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Углича и Ярославля.

Впервые господин Молчанов был избран президентом организации в марте 2023 года, до него Союз возглавлял экс-мэр Ярославля Владимир Волков. Штаб-квартира организации находится в Ярославле.

Как сообщил Артем Молчанов, на собрании обсудили итоги прошедшего года и планы до 2027-го, который станет юбилейным для Золотого кольца. Маршрут отпразднует свое 60-летие.

«2027 год Правительством России предложено посвятить теме 60-летия маршрута. Мы благодарим за федеральную поддержку и уже сейчас начинаем готовиться — к празднику создан организационный комитет»,— написал Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Антон Голицын

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