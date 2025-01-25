Мэр Ярославля переизбран президентом Союза городов Золотого кольца
Мэр Ярославля Артем Молчанов переизбран президентом Союза городов Золотого кольца. Об этом сообщила исполнительный директор Союза Наталья Булах.
Артем Молчанов
Фото: мэрия Ярославля
Избрание состоялось на собрании глав Золотого кольца. В нем приняли участие руководители Владимира, Костромы, Ростова Великого, Суздаля, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Углича и Ярославля.
Впервые господин Молчанов был избран президентом организации в марте 2023 года, до него Союз возглавлял экс-мэр Ярославля Владимир Волков. Штаб-квартира организации находится в Ярославле.
Как сообщил Артем Молчанов, на собрании обсудили итоги прошедшего года и планы до 2027-го, который станет юбилейным для Золотого кольца. Маршрут отпразднует свое 60-летие.
«2027 год Правительством России предложено посвятить теме 60-летия маршрута. Мы благодарим за федеральную поддержку и уже сейчас начинаем готовиться — к празднику создан организационный комитет»,— написал Артем Молчанов в своем Telegram-канале.